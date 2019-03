Votroubek: Pokud budou strojvůdci všechno dělat tak, jak mají, vlaky nedojedou včas

dnes | Měli jsme špatných čtrnáct dní, rozhodně si nemyslím, že by to byl důkaz, že je železnice méně bezpečná, nelíbí se mi, jak se teď orgány předhánějí v ukazování na toho, kdo je viník, říká David Votroubek z Federace strojvůdců. Drtivá většina strojvedoucích jsou srdcaři, kterým na cestujících záleží, přesně víme, s jakými poruchami bychom ty lokomotivy z depa neměli brát, přesto to děláme, protože víme, že jinak vlak neodjede, dodává Votroubek.