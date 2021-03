Když při moderování uděláte chybu, nic se nestane, v horách ale může být chyba konečná, v krajině se o sobě hodně dozvíte a zjistíte, co je důležité a co není, potřebuju tam být pro krásu, nevydáváte se do hor, abyste zemřeli, ale abyste žili, říká moderátorka Lucie Výborná o své knize Mezi světy. Nejsem kontroverzní typ, moje interview je ostrůvek pozitivní deviace, nezvu politiky, dodává.