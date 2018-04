Kolář: Vydání Nikulina je správný krok, Zeman se chce zavděčit přátelům v Moskvě, hájí zájmy Ruska

dnes | USA jsou na rozdíl od Ruska zemí, kde vláda práva funguje. Američané se pokusí s Nikulinem domluvit, čekají, že má vhled do metod, které Rusko používá při své dezinformační kampani, říká Petr Kolář, bývalý velvyslanec v Rusku i USA. Dodává, že prezident Zeman by si měl uvědomit, že je prezidentem členské země NATO. Podle Koláře všichni soudní občané ví, že Zeman hájí ruské zájmy a chce se zavděčit přátelům v Moskvě, to, co to znamená pro pověst České republiky, mu bylo jedno.