Vyhrál desítky milionů. Na složenky to stačí, ale živit bych se pokerem nechtěl, říká

dnes | Zažil jsem dva tři roky, kdy to bylo velice složité, nic jsem nevyhrál a jen jsem platil, líčí jeden z nejlepších světových hráčů pokeru Martin Kabrhel. Z prestižního turnaje v Rozvadově si nedávno odnesl bezmála 70 milionů korun. Jsou to mediálně vděčná čísla, ale turnaj měl astronomický vklad sto tisíc eur a já utratil ty vklady dva, vysvětluje. Poker je jen moje hobby, hraju ho na vysoké úrovni a už to pro mě moc zábavná hra není, tvrdí Kabrhel, kterého živí hlavně aplikovaná matematika.