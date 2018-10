Z Budaře je Čapek. Zamiloval jsem si ho, mnoho lidí film dojme, říká o Hovorech s TGM

dnes | Měli jsme strach i pochybnosti, co to vlastně děláme, líčí herec Jan Budař, který ztvárnil spisovatele Karla Čapka. Film Hovory s TGM, který vstoupil do českých kin, zachytil jeho rozhovor s prezidentem Masarykem. Hrát někoho, kdo opravdu žil a byl hodně známý, je velká výzva a zároveň odpovědnost, říká Budař, který se v rámci přípravy na roli naučil jako levák psát pravou rukou. Věděl jsem, že pokud si nedám ten čas na přípravu, o něco velkého přijdu, ztvárnit Čapka byl pro mě dárek, dodává.