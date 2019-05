Záchranka jezdí k blbostem, říkal. Teď končí. Už to není ani špatný vtip, píše Samek

dnes | K čím většímu počtu blbostí vyjedete, tím víc peněz v tomhle úchylném systému vyděláte. Nedává to smysl, takhle to dál nejde, řekl v březnu v DVTV pražský záchranář Vít Samek. Dnes dal výpověď. “Neutíkám z boje, kdykoliv pomůžu. Ale taky se mám docela rád a než abych zešílel, pomohu radši zvenku,” napsal a zkritizoval nákup 30 nových sanitek. “To nejsou sanitky. To je blbej vtip,” tvrdí. Připomeňte si jeho rozhovor s Martinem, který vás mimořádně zaujal.