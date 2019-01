Chceme žalovat Zemana a postavit mantinely pro chování prezidenta, říká Láska

dnes | Chceme precizně popsat asi 20 Zemanových skutků, o kterých si myslíme, že jimi porušuje ústavu, jsou to třeba jeho vztahy k BIS nebo vydání Nikulina do USA, o žalobě na prezidenta se v Senátu mluví už dlouho, když Zeman začal zasahovat do justice, nebylo už na co čekat. Žaloba má smysl i podle ústavních právníků, říká senátor Václav Láska, předseda hnutí Senátor 21, který inicioval sepsání ústavní žaloby na prezidenta Zemana pro hrubé porušení ústavy. Dodává, že česká justice je nezávislá, ale hradní kancléř Vratislav Mynář se soudce pokusil ovlivnit a měl by být potrestán. Ústavní žaloba není žádná sranda, je to hodně práce, budeme vytvářet něco, co nebylo nikdy napsáno, dodává.