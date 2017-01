Žantovský: Trump chce převrátit svět naruby, mám z toho obavy, u jiných vůdců to špatně skončilo

dnes | Trump se obává rostoucího vlivu Číny, proto zřejmě hodlá posilovat vztahy s Ruskem, otázka je, co za to bude Putin chtít, říká bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský. Trumpovy kroky při sestavování kabinetu považuje za racionální ale přiznává se, že na to, že je Trump novým prezidentem USA, si musí zvyknout.