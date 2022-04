Zásah křižníku je pro Rusko obří průšvih. Čekáme, jestli přijde pomsta, říká Boháč

„Ukrajinské námořnictvo prakticky neexistuje, takže je to pro Kyjev do velké míry symbolické vítězství. Pokud to opravdu byly ukrajinské rakety, tak nikdo moc nechápe, proč se jim ruská loď nedokázala ubránit,” říká šéfredaktor Voxpot Vojtěch Boháč. Ukrajinská armáda tvrdí, že v Černém moři vážně poškodila křižník Moskva, Rusové přiznali výbuch, ale tvrdí, že loď je schopná plavby.

