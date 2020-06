Lidé mají pocit, že se o ně nikdo nestará. Někteří potřebují od zítřka dokládat negativní PCR test, ale za testováním musí dojíždět do Havířova nebo do Ostravy. Na hygienu se nedovoláte, popisuje tajemník karvinského magistrátu Roman Nogol. V regionu přibylo velké množství nových případů koronaviru, hlavně v OKD. Kdyby to způsobilo úplné uzavření dolů, bude 13 tisíc lidí bez práce, říká.