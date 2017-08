Zemanovo setkávání s občany je kampaň, Babišovu knihu řešíme, říká šéf úřadu pro kontrolu stran Weis

dnes | Skutečnou cenu volební kampaně nezjistíme, daně taky na 100 procent nevyberete. Nyní zvažujeme zahájení správního řízení kvůli knize Andreje Babiše. Zemanovy výjezdy do regionů jsou zčásti předvolební kampaň, pokud se setkává s občany na náměstích a hradí to navíc místní samospráva, je to problém, říká Vojtěch Weis, předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Dodává, že v průběhu kampaně úřad situaci monitoruje, dostává podněty od občanů, ale hlavní práce nastane až po volbách.