EET jsem prosadil sám proti všem, přinesla tři miliardy korun pro obce, říká Babiš

dnes | Projekt EET jsme zvládli za šest měsíců, všichni říkali, že to fungovat nebude ale ono to funguje, říká premiér Babiš. Podle něj projekt od spuštění vybral deset miliard korun, ostatní strany by tak podle něj měli pochopit, že je projekt výhodný. Ministryně Schillerová dodala, že dalším cílem v rámci elektronické evidence tržeb je zavést offline režim pro podnikatele, kteří splní zákonem dané podmínky.