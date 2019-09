Novou pozici Věry Jourové v Evropské komisi považuje koalice za úspěch a opozice za propadák, je to ale někde mezi, říká bývalý eurokomisař Pavel Telička. Česká republika si podle něj zatím nedokázala v EU vybudovat dostatečné postavení. Portfolio Jourové je slušné a záleží na tom, jak bude zasahovat do portfolií jiných eurokomisařů. Kvůli Babišovi to může mít při schvalování složité v parlamentu,