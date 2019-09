Kalousek: Babišův konflikt je obrovský, nemůžeme vědět, že Šaroch nepodlehl tlaku

dnes | Důvěra v kvalitní demokratické instituce nám jedno být nemůže, tímto je podlomena a můžou si za to státní zástupci, tvrdí Miroslav Kalousek z TOP 09. Premiér má podle něj spoustu kompetenčních vazeb a je tu podezření, že podváděl, je zde evidentní snaha, aby to nezávislý soud přezkoumat nemohl. Pokud ze stíhání sejde, většina veřejnosti podle něj neuvěří, že je to objektivní a férové, dodává.