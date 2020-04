Vláda představila plán rozvolňování opatření zavedených kvůli epidemii koronaviru. Obchody, služby nebo památky se mají otevírat a kulturní a sportovní akce obnovovat v pěti etapách od 20. dubna do 8. června. Výuka do škol se do července v plném rozsahu nevrátí. Sledujte tiskovou konferenci po jednání vlády.