Život na ulici? Někoho to zlomí, já to nevzdal, žebrákům peníze neházím, říká Bural

dnes | Když se někdo smíří s tím, že je na ulici, jen těžko hledá cestu ven, někoho to zlomí, v někom to ale probudí touhu vyhrabat se z toho, u mě ta touha byla silná, říká bývalý bezdomovec Václav Bural. Čtyři roky strávil v pražských ulicích, nakonec si ale našel práci, vrátil se do normálního života a založil rodinu. Teď v dokumentární sérii televize Stream radí lidem, jak na ulici přežít. Když dneska vidím žebráka, dvacku mu nehodím, radši ho zvednu a koupím mu jídlo, tvrdí Bural.