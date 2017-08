Zrušení EET by byly vyhozené peníze, ale pořád lepší než škody, které napáchá, říká autor petice

dnes | Doufáme, že dosáhneme zrušení zákona o EET, je to poslední šance, bez toho by nemělo smysl do této aktivity vstupovat, musím respektovat 20 tisíc lidí, kteří petici podepsali, vítáme jakoukoliv podporu, říká Ivo Hucl, autor petice za zrušení Elektronické evidence tržeb. Dodává, že 20 tisíc lidí je dostatečně silný mandát, petici prý podepsali rockeři i senátoři, má prý sílu, aby ji lidi brali vážně.