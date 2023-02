Potřebujeme zamezit fluktuaci žáků, říká ředitel školy ve vyloučené lokalitě

Ředitel základní školy v Mojžíři v Ústí nad Labem Karel Bendlmajer rozumí problémům dětí a rodin v sociálně vyloučených lokalitách velmi dobře. Právě do jeho školy řada takových dětí chodí. A jak sám říká, určitě je šance takovým dětem pomoci do života. "Jakmile ale dítě sklouzne a jeho okolí ho táhne k tomu, aby šlo na úřad práce a bylo na dávkách, je to špatné," říká ředitel.

