Proti Babišovi měsíce protestuje. "Člověk s jeho minulostí nemá kandidovat," říká

Proti působení Andreje Babiše v politice protestuje řada lidí, ale nikdo ne tak urputně jako senior Josef Šlesinger. Když tento týden přijel na mítink Babiše do Kladna, byl to jeho 38. protest proti němu. "Člověk s jeho minulostí by neměl na prezidenta kandidovat. I kdybych přesvědčil jen jednoho voliče, ať ho nevolí, tak budu mít radost," řekl Aktuálně.cz.

Senior je přesvědčený, že Babiše diskvalifikuje jeho minulost. Před rokem 1989 byl totiž členem komunistické strany a podle evidence Státní bezpečnosti i jejím agentem. Babiš to označuje za lež. Šlesinger v Kladně protestoval proti Babišovi tak, že se postavil před pódium a v potemnělém sále po celou dobu svítil baterkou na cedulku, kterou měl připevněnou na dřevěnou tyč. Na ceduli měl informace právě o minulosti Babiše. Babišova ochranka ho žádala, aby místo opustil, ale nakonec ho nechala stát pod pódiem tak, aby nebránil lidem ve výhledu na jeviště. Šlesinger protestuje ve stoje během dlouhých mítinků i přesto, že jinak chodí o francouzských berlích a má zdravotní problémy.