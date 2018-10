Děti na českých školách se budou učit pracovat s roboty. Pomůže jim to logicky myslet

dnes | Výuka informatiky ve školách by se měla v příštích letech výrazně proměnit. Pomoci s tím mají nové učebnice, které pracují s robotickými hračkami a seznamují děti se světem programování. Výukové materiály bude dva roky testovat sedmdesát škol v Česku a potom se ministerstvo rozhodne, jestli je rozšíří do škol po celé republice. Vzdělávání v oblasti informatiky a technologií by mělo začínat už v útlém věku.