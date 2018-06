Když končí ramadán, mnoho lidí brečí, tvrdí pražský muslim

dnes | Muslimové slaví ramadán. Pražský podnikatel Amis Boussad se podělil o to, co zažívá při postním měsíci. Boussad přijel z Alžírska do tehdejšího Československa před 34 lety, když mu bylo devětadvacet. Má české občanství, českou manželku a provozuje v centru Prahy obchod s orientálními biopotravinami.