Blíží se konec uklízeček a uklízečů na pražském letišti. Na terminálu řádí robot

dnes | Na pražském letišti na Terminálu 2 už nepotkáte uklízečku nebo uklízeče, který by ručně myl podlahu. Uklízecí firma ISS tam teď testuje autonomní mycí stroj s názvem Swingobot 2000. A jak to tak vypadá, lidská uklízecí síla se sem už jen tak nevrátí. Tento robot totiž podlahu umyje mnohem lépe a použije přitom méně chemie. K tomu je to velká úspora mzdových nákladů. Jak doslova píše firma vyrábějící tento stroj: Swingobot nikdy neonemocní, nepotřebuje přidat ani povýšit, nestěžuje si, má konzistentní výsledky práce a splní všechny úkoly na výbornou.