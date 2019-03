Neotáčel jsem se za tatínkem. Neslyšící Matyáš a Lucie vítězí nad svým handicapem

dnes | Není to na nich vidět. Přesto mají handicap, který jim znesnadňuje život. Lidé se sluchovým postižením. Jedním z nich je i desetiletý Matyáš. Neslyšel od narození, díky kochleárním implantátům se to ale změnilo. Když ho ale spolužáci ruší ve škole, nejraději se zase přepne do absolutního ticha. Lucie přišla o sluch během dospívání, naučila se odezírat ze rtů a kompenzační pomůcky odmítá. Ale možná se nechá přesvědčit kvůli své zálibě, tanci. Oba dva se potkali na výstavě o zvuku, sluchu a světě neslyšících v rámci projektu Zážitkem k porozumění.