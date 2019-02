Problémový most na Vltavské podepřel speciální nosník. Auta se sem vrátí koncem února

dnes | Dopravu v Praze stále komplikuje oprava mostu u stanice metra Vltavská. Pro auta je most uzavřený ve směru do Holešovic. 25. února se ale tato důležitá tepna pro řidiče opět zprovozní. Dělníci pod most instalují speciální nosníky, které zaručí bezpečnost. Most byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen loni v říjnu a před koncem roku byl po zátěžových zkouškách zprovozněn jedním pruhem pro osobní vozy a další auta do 3,5 tuny. Po podepření druhého a čtvrtého mostního pole chce Technická správa komunikací obnovit na mostě plný provoz aut do 3,5 tuny a také umožnit tramvajovou dopravu ve všech směrech. Kvůli pracím byl už dřív přerušen provoz tramvají mezi Těšnovem a Vltavskou.