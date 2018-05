Okamura nám nic nenakecá. Studenti chtějí, aby Česko zůstalo v EU

dnes | Studenti Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích natočili video o tom, jak vidí Evropskou unii. Zapojili se s ním do soutěže o zájezd do Evropského parlamentu a vyhráli. Česko podle nich musí v unii zůstat. "Vystoupení by byla blbost," vzkazují politikům.