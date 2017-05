Adrenalinový seskok. Parašutista podletěl Karlův most rychlostí 129 km/h

dnes | Parašutista Mark Rahbani předvedl adrenalinový seskok do centra Prahy, při kterém dokonce podlétl Karlův most. Pod pilířem se pohyboval rychlostí 129 km/h. „Znovu to bylo úžasné. A znovu to byla velká výzva,“ řekl hned po seskoku Mark. „Podlet Karlova mostu je složitý z mnoha důvodů – v Praze nejsou záložní plochy, na které bych mohl přistát, ve 20:45 je skoro tma a také prostředí příliš dobře neznám,“ dodal libanonský rodák. Parašutista podletěl Karlův most už počtvrté, opět v rámci historických slavností Navalis. Při seskoku měl na sobě několik metrů světelného řetězu a pyrotechniku, která za ním vypouštěla jiskry.