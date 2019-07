Praha na dva víkendy uzavře lanový most na Jižní spojce. Sledujte, jak ho objet

dnes | Lanový most v Praze, přes který vede důležitá dopravní tepna Jižní spojka, se na dva prázdninové víkendy zcela uzavře. Technická správa komunikací na něm bude provádět diagnostiku. Ta by měla být podkladem i pro možnou rekonstrukci mostu. Po Jižní spojce denně projede takřka 100 000 vozidel, z toho přes 15 000 kamionů. Řidiči přes most neprojedou o víkendech 20. až 21. července a 3. až 4. srpna od sobotních 11.30 do neděle 14.00 hodin. Obousměrná objízdná trasa povede přes ulice Švehlova a Průmyslová.