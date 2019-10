Premiér Andrej Babiš navrhne vládě, aby se Česko rozloučilo se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem formou státního pohřbu v katedrále svatého Víta. Babiš to dnes řekl ČTK. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl, dodal předseda vlády.

