Ano, mám schůzku v centrále CIA, potvrdil Babiš před odletem do USA

dnes | Sledujte vyjádření premiéra Andreje Babiše pro média před odletem do Spojených států, kde bude ve čtvrtek jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dalším klíčovým bodem jeho programu bude středeční návštěva centrály americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) v Langley ve Virginii. Babiš tuto informaci na tiskové konferenci potvrdil. Premiér by měl jednat přímo s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. A podle současných i bývalých českých diplomatů to je zřejmě vůbec poprvé, kdy nejvyšší představitel České republiky - prezident nebo premiér - bude přijat v centrále této zpravodajské služby.