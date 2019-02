Seriál Most! se po velkolepé jízdě rozloučil v proslulé hospodě Severka

dnes | Na poslední díl jednoho z nejúspěšnějších seriálů posledních let Most! se přišly do mostecké hospody Severky rozloučit stovky lidí. Právě v Mostě se děj seriálu, který od ledna uvádí Česká televize, odehrává. Herci byli v obležení už před autogramiádou, která probíhala od 18:00. Na závěrečnou projekci byla nutná bezplatná registrace, kterou bylo možné získat přímo u výčepu Severky. Ta proběhla v 21:45 spolu s hlavními protagonisty seriálu.