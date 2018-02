Travel Service se pochlubil novým letadlem. Boeing 737 MAX 8 doletí dále

dnes | Na pražském Letišti Václava Havla slavnostně pokřtili nový Boeing 737 MAX v barvách nízkonákladovek SmartWings, které patří do společnosti Travel Service. Jde o první z celkem osmi letadel, které aerolinky získají přímo od výrobce. Dalších 31 strojů si pak Travel Service pronajme od leasingových společností. Do svojí flotily tyto české aerolinky do roku 2023 postupně zařadí celkem 39 letadel a výrazně ji tak obmění.