Video: Airbusem se bude moci létat vleže. A330 nabídne spací moduly

dnes | Společnost Airbus chystá do svých letadel lůžkovou úpravu. Spací moduly bude instalovat do nákladních letounů A330. Na projektu spolupracuje se společností Zodiac Aerospace. Airbus doufá, že souhlas úřadů pro leteckou přepravu získá do roku 2020. Moduly s lůžkovou úpravou bude možné snadno vyměnit za standardní nákladové kontejnery.