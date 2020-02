V březnu vtrhne do hračkářství tolik očekávaná hračka Baby Yoda. Veřejnosti se představila téměř čtyři měsíce po tom, co postava debutovala v seriálu The Mandalorian ze světa Star Wars Disney+. Baby Yoda se okamžitě stal trendem ve vyhledávání na Googlu i na sociálních sítích. Hračka se hýbe, bliká, mrká a vydává stejné zvuky jako postava v seriálu.

