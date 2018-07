Češi objevují kouzlo Albánie. Láká je divoká příroda, čisté moře a sympatičtí lidé

dnes | Pyšní se bohatou kulturní historií, čistým mořem, téměř nedotčenou přírodou a sympatickými obyvateli. Přesto sem ročně zavítá méně turistů než do nedalekého Chorvatska nebo Černé Hory. V posledních letech se ale Albánie dostává do popředí zájmu turistů i cestovních kanceláří. Že má rozhodně co nabídnout, potvrzuje i řada českých cestovatelů.