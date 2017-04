Do jihokorejského přístavu dorazila americká jaderná ponorka USS Michigan

Do jihokorejského přístavu Pusan v úterý dorazila americká jaderná ponorka USS Michigan, oznámila agentura AP. Návštěva je předem plánovaná, plavidlo se prý nezapojí do žádných vojenských cvičení. Ke Korejskému poloostrovu se z jihu ještě blíží americká letadlová loď USS Carl Vinson, kterou do oblasti vyslal Pentagon jako ukázku síly amerického námořnictva. Severní Korea přitom právě v úterý, při příležitosti 85. výročí založení své armády, uspořádala rozsáhlé vojenské cvičení s ostrými střelbami. V souvislosti s dnešním výročím západní politici spekulovali o možnosti dalšího severokorejského jaderného nebo raketového testu.