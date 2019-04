Falcon Heavy vynesla do kosmu družici. Na Zemi se vrátily všechny pomocné rakety

dnes | Z floridského Mysu Canaveral úspěšně odstartovala nejsilnější raketa na světě Falcon Heavy společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska a zahájila svůj první komerční let. Na oběžnou dráhu vynesla saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A. Osm minut od startu přistály v areálu Mys Canaveral dva pomocné stupně rakety, stejně jako tomu bylo i loni při testu. Na rozdíl od loňského pokusu se tentokrát úspěšně na Zemi vrátil i její centrální stupeň. Poté, co vynesl do kosmu užitečný náklad, přistál na plošině v oceánu, zhruba 645 kilometrů od floridského pobřeží.