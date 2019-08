Instamísta: Vstup do kouzelné ulice v Paříži bude nejspíš brzy omezen

dnes | Dlážděná ulice lemovaná řadovými barevnými domky v pastelových barvách. Pařížská ulice Rue Crémieux je přesně to, co instagrameři milují. Donedávna byla ulice skrytá ve 12. obvodě tajným místem, o kterém se vědělo jen málo. Dnes už má hashtag #ruecremieux na Instagramu přes 36 tisíc příspěvků. Pro návštěvu této kouzelné uličky doporučujeme především ohleduplnost ke zdejším rezidentům. Ti nemají potíže s ruchem ve všední dny, problémem jsou ale víkendy a noční hodiny, kdy lovci dokonalých snímků využívají menší návštěvnosti turistů. Právě kvůli neohleduplnosti žádají zdejší obyvatelé město o možnost postavení plotu na krajích ulice, jehož brány by se vždy na noc a víkend zamykaly.