Jsou videohry umění? Nová výstava v londýnském muzeu chce ukázat, že ano

dnes | Pro někoho pokleslá zábava, v mnoha zemích už ale regulérní součást zábavního průmyslu. V Londýně se teď videohry dočkaly velké výstavy. Exhibice se nazývá Videogames: Design/Play/Disrupt a nachází se ve Victoria & Albert Museum. Jedná se o detailnější pohled na to, jak moderní videohry vznikají a vznikaly v poslední dekádě. V muzeu se tak objevují tituly jako The Last of Us, Minecraft, No Man’s Sky či Journey, ale i řada nezávislých kousků typu Kentucky Route Zero nebo The Graveyard. Významné hry z uplynulých let a zároveň ty, které zaujaly nějakou herní mechanikou. Více sledujte ve videu.