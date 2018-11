Módní přehlídku zpestřila opravdová kočka. Naléhavě si musela čistit srst

dnes | Na módní přehlídce absolventů v tureckém Istanbulu zažili zvířecí zpestření. Během přehlídky se na pódium dostala kočka, která si tam lehla, intenzivně si čistila srst, po kolemjdoucích modelkách občas sáhla, jako by to byly její hračky, a chvíli to dokonce vypadalo, že od svých prozatímních kolegyň okoukala elegantní chůzi a sama si ji vyzkoušela. Sledujte ve videu.