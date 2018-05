Tohle vyryli naši předci před dvěma tisíci let. Drony v Peru objevily nové obrazce

dnes | Archeologové pomocí dronů objevili více než 25 geoglyfů vyrytých do pobřežní pustiny na jihu Peru poblíž planiny Nazca. Datují je do doby před 2000 a více lety a připisují je kultuře Paracas, stovky let předtím, než vytvořili obrazce lidé z Nazky.