Celostátní karanténa, která kvůli šíření koronaviru platí od úterý, ochromila v Itálii život. Velká města, jindy přeplněná lidmi, zejí prázdnotou. Opatření, která budou platit zřejmě do 3. dubna, jsou podle médií v ulicích vidět. Jindy rušná centra Benátek, Milána či Říma utichla. "Je to, jako by přišla apokalypsa, nikde tu nikdo není," řekl agentuře Reuters majitel restaurace v Římě.

