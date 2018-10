Při nehodě limuzíny zemřelo v USA 20 lidí. Jde o nejhorší nehodu v USA za deset let

dnes | Při dopravní nehodě v americkém státě New York zemřelo v sobotu 20 lidí. Limuzína s 18 lidmi narazila do zaparkovaného auta. Podle úřadů jde o nejhorší dopravní nehodu v USA za téměř deset let. Policie uvedla, že řidič limuzíny nezastavil na křižovatce a narazil do SUV zaparkovaného před kavárnou. Všech 18 lidí v limuzíně zemřelo. O život přišli i dva lidé, kteří stáli poblíž zaparkovaného vozu. Manažerka obchodu, před nímž se nehoda stala, řekla deníku The New York Times, že limuzína jela rychlostí "snad 100 km za hodinu".