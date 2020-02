Gigantickou show o poločasové přestávce Super Bowlu pravidelně sleduje asi 100 milionů televizních diváků. Letos fanoušky při čekání na druhou půli souboje mezi Kansas City Chiefs a San Francisco roztančily v latinoamerických rytmech Shakira a Jennifer Lopez. Překvapením byla 11letá dcera JLo Emme Maribel Munizová, která zazpívala část písně Let’s Get Loud a Born in the USA.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse