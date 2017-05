To je rychlost. Most přes dálnici postavili přes víkend, úchvatný časosběr

dnes | Stavba mostu nad britskou dálnicí M3 poblíž Windleshamu proběhla v rekordním čase. Dělníkům stačil pouhý jeden víkend. Ve stejném místě strhli v listopadu roku 2016 most starý, který byl už delší dobu ve špatném technickém stavu. Jeho opětovná výstavba se naplánovala souběžně s modernizací britské dálnice M3. Přípravy na znovupostavení mostu probíhaly několik měsíců. Důvodem těchto příprav byla nutnost vybudování dálničního nadjezdu v co nejkratším časovém horizontu, aby nemusela být důležitá dopravní tepna uzavřena na moc dlouhou dobu. A to se nakonec podařilo. Silničáři zveřejnili ze stavby časosběrné video.