PŘÍMÝ PŘENOS: New York se žene sněhová bouře. Ruší se lety, zavírají školy

dnes | Východní pobřeží USA zasáhla silná zimní bouře. Už od pondělí se připravují bezpečnostní opatření, ruší se lety a zavírají školy. Nejvíce by bouře Stella měla zasáhnout Pensylvánii, New Jersey, New York a Connecticut. Sledujete přímý přenos agentury AP z New Yorku.