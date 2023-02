Jít zpátky do Anglie, nežít dál na sídlišti, říkají své sny děti z vyloučené lokality

Ve škole je baví například tělocvik, tančení nebo vaření. Když mají říci svůj sen, mluví například o tom, že by se chtěli vrátit do Anglie, kde se narodili. Nebo si zajet do Instanbulu či Egypta. Určitě by ale nechtěli žít na sídlišti, kde žijí nyní. To jsou názory žáků ze ZŠ Mojžíř, se kterými mluvilo Aktuálně.cz. Právě tuto školu, která leží ve vyloučené lokalitě, navštívil v týdnu Petr Pavel.

