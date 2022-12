Kdyby kolegové v Praze chtěli vládnout s ANO, už by to udělali, říká premiér Fiala

Šéf ODS a vlády Petr Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz mimo jiné tvrdí, že není hlavní překážkou toho, aby Praze vládlo ODS s hnutím ANO. "Kdyby toto kolegové chtěli udělat, tak by to dávno udělali," řekl Fiala, který dodal, že on je proti takovému spojení. Na otázku, jestli přijde někdy chvíle, kdy by Česku vládla ODS s ANO odpověděl, že má k hnutí Andreje Babiše dál zásadní výhrady.

