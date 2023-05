Spolutvůrci známek s prezidentem: Opravdu si nepřál, aby jeho hlava někde visela

Martin Klčo má u prezidenta Petra Pavla na starosti vedení kreativního týmu a marketing, Richard Kolbe se věnuje mimo jiné textům a doménou Petra Štěpána je vizuální podoba věcí. Právě tato trojice stála po boku prezidenta Petra Pavla, když na začátku letošního května představoval svůj oficiální portrét a také sadu deseti poštovních známek v různých barvách.

Zmiňovaná trojice pracuje pro Pavla už delší dobu, všichni tři se výrazně podíleli na jeho předvolební kampani, která přispěla k vítězství nad šéfem ANO Andrejem Babišem. Poprvé však byli v obležení novinářů právě při představování zmiňovaného portrétu a poštovních známek. V rozhovoru pro Aktuálně.cz například popisovali, jak Pavel původně nechtěl žádný portrét a známku, ale když uviděl bouřlivé reakce veřejnosti, tak nakonec souhlasil.

"Moje vize byla nemít žádný portrét ani žádnou známku, není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu, aby se toho chopil. Já jsem s výsledkem velmi spokojený a věřím, že všem, kteří čekají na portrét nebo na známku, to udělá radost," vysvětloval prezident, jehož tým zadal focení studiu J3T - Jana Jabůrková a Jiří Turek.

Známky v deseti různých barvách budou na poštách dostupné od 7. června, cena jedné známky je dle aktuálního ceníku České pošty 23 korun, odpovídá ceně za obyčejné psaní. Nominální hodnota je na známce zastoupena symbolem "B". Známky budou samolepící a bude je možné zakoupit v tzv. výplatním poštovním archu se všemi deseti barvami za 230 Kč. V první emisi tiskárna vytiskne 100 tisíc archů, tedy celkem milion známek.