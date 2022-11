Demokracie je střet názorů, patří k ní i ty radikální, řekl Fiala na Národní třídě

Premiér Petr Fiala (ODS) na pražské Národní třídě, kam dorazil ku příležitosti výročí 17. listopadu 1989, apeloval na to, že je třeba udržet si svobodu. "Svobodu máme 33 let, to je v historii naší země dlouhá doba. Musíme dělat všechno proto, abychom si ji udrželi," řekl. Protesty a vyjadřování radikálních názorů označil za součást demokracie. Předčasných voleb se neobává.

