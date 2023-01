Pohled do zákulisí. Vysmátý i unavený Petr Pavel mezi přáteli a podporovateli

Byly to chvíle, kdy čerstvě zvolený prezident Petr Pavel působil společně s manželkou vůbec nejvíce uvolněně. Po svém sobotním večerním rozhovoru v České televizi se vrátil do volebního štábu a tady se za doprovodu muziky zdravil s mnohými svými příznivci, často velmi blízkými. Povídal si s nimi, slyšel gratulace i přání všeho dobrého, objímali se, fotili se. To vše zachytilo Aktuálně.cz.

